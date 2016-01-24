واشنطن: التحالف دمّر 449 هدفا لداعش في أسبوع

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، بيانا أوضحت فيه فعاليات طيران التحالف الدولي خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 يناير الحالي، والتي دمر فيها العديد من الأهداف سواء في المعدات أو الأرواح.

وذكرت السفارة في بيانها، أن "قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دمرت 449 هدفاً لداعش خلال أسبوع"، موضحة أن "هذه الأهداف تشمل مواقع قتالية ووحدات تكتيكية ومناطق تجمع، فضلا عن أحد أهم الأهداف كانت نقطة لتجميع أموال داعش".

وأشار البيان إلى أن "الضربة الجوية الأخيرة أتلفت الملايين من الدولارات من أموال المجموعة الإرهابية"، لافتا إلى أن "جهود التحالف الدولي ستستمر حتى هزيمة داعش".