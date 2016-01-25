العراق.. شرطة الأنبار تتسلم أسلحة أميركية

كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار عن توزيع أسلحة أميركية بين أفواج طوارئ شرطة المحافظة، لافتا إلى أن هذه الأسلحة متطورة وحديثة.

وقال رئيس المجلس علي داود، في تصريح نقلته وكالة الأنبار نيوز المعنية بشأن الأنبار، إن "قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج كسار قام بتوزيع أسلحة أميركية على أفواج طوارئ الشرطة في قاعدة الحبانية 30 كيلومترا شرقي الرمادي".

وأضاف داود أن "الأسلحة التي استلمتها قيادة شرطة الأنبار من التحالف الدولي هي أسلحة متطورة وحديثة وتضاهي الأسلحة التي يمتلكها تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "أفواج طوارئ شرطة الأنبار أثبتوا للعالم إمكانياتهم القتالية العالية من خلال مشاركاتهم بالعمليات العسكرية ومسك مركز المدينة بعد التحرير".

يذكر أن شرطة الأنبار تشارك بشكل فاعل في العمليات العسكرية إلى جانب القوات الأمنية باستعادة مناطق واسعة من الأنبار من سيطرة "داعش"، فضلاً عن سيطرتها على مدن الخالدية وحديثة وعامرية الفلوجة والحبانية وبروانة والبغدادي.