العراق.. مقتل مسؤولي كتيبة الإنغماسيين ودابق بداعش

كشفت وزارة الدفاع عن تمكّن قواتها الأمنية من فرقة المشاة الثامنة من العثور على مركز للقيادة والسيطرة تابع لعناصر داعش الإرهابية في منطقة البوغانم بمدينة الأنبار، فيما ذكرت قيادة العمليات المشتركة عبر خلية الإعلام الحربي مقتل مسؤول كتيبة الانغماسيين ومسؤول كتيبة دابق المسؤولة عن تدريب الانتحاريين.

وأشار بيان للوزارة إلى أن "المركز يحوي عددا كبيرا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة مع عتادها، إضافة إلى احتوائه على 5 كاميرات تصوير و4 أجهزة تحكم بطائرات مسيرة و12 جهاز اتصال و100 نوع من الأختام المتنوعة".

وأضاف البيان أنه "تمت مصادرة هذه الأجهزة، فضلا عن عدد كبير من الكمبيوترات المختلفة، وتدمير مركز القيادة والسيطرة من قبل القوات الأمنية.

إلى ذلك، قالت "خلية الإعلام الحربي" إن فرقة المشاة الآلية الثامنة، قتلت الإرهابي المدعو أبو همام، مسؤول ما يسمى كتيبة الإنغماسيين (الاقتحاميين) و6 من مجموعته في السجارية، ودمّرت جرّافة مفخخة، وقتلت الانتحاري الذي يقودها ضمن عمليات الأنبار".

وتابعت الخلية أن "طيران الجيش واستنادا إلى معلومات استخبارية وجّه ضربة جوية استهدفت وكرا لتجمع قيادات داعش أسفر عن مقتل ما يسمى آمر كتيبة دابق لتدريب الانتحاريين تونسي الجنسية وعشرين آخرين في جزيرة سامراء".