رسائل هاتفية تطالب الأكراد بالرحيل عن بغداد

أعلن مسؤول كردي يشغل منصبا قياديا في الحكومة العراقية، عن تعرّض الأكراد الذين يسكنون في بغداد إلى تهديدات تطالبهم بمغادرة سكناهم وإلا تعرضوا لما لا يحمد عقباه.

وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية التي مقرها أربيل، أن "الكرد يتعرضون في بغداد إلى التهديد عن طريق الهاتف والرسائل تطالبهم بمغادرة العاصمة"، ناقلة عن فوزي الأتروشي وكيل وزارة الثقافة في الحكومة المركزية، أن "الكرد في بغداد معرضون للتهديد، وأطلب من أي كردي في بغداد أثناء تعرضه إلى تهديد إبلاغ الجهات المعنية بالفور، لضمان حياتهم".

واستطردت الشبكة الكردية، أن عضوا سابقا في البرلمان العراقي، سامان فوزي، صرّح لها أن "جزءا من سكان بغداد يقولون إن الجماعات التي تهدد الكرد هدفها ليس الكرد فقط، ولكن هدفها تخريب التعايش السلمي وزعزعة الوضع في بغداد".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، قد تحدّث للشبكة، قائلا "لا نخفي أن هناك تهديدا للكرد عن طريق الهاتف والرسائل لترك العاصمة بغداد"، مؤكدا "نحن بدورنا نطمئن الكرد بأنه لا تستطيع أي جهة إخراجهم من بغداد، والآن تم فتح تحقيق بهذه القضية".