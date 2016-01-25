محاكم العراق تفرج عن 9268 موقوفاً

حسمت محاكم العراق قضايا 14067 موقوفاً خلال الشهر الماضي، وأفرجت عن 9268 منهم لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم في المدة ذاتها.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان إن "7870 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، إضافة إلى 1398 آخرين أفرج عنهم في مرحلة المحاكمة".

وأشار إلى أن "مجموع المحسومة قضاياهم بنحو عام، ومن بينهم المفرج عنهم، بلغ 14067 قضية في المدة ذاتها".

وأكد المتحدّث الرسمي أن "القضاء العراقي يتابع باستمرار حسم قضايا الموقوفين، ويشدّد على ضرورة إنجاز الملفات التحقيقية بأسرع وقت وفقاً للقانون".

يذكر أن إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم كانت إحدى المطالب المهمة لبعض الكتل السياسية في مقدمتها تحالف القوى السنية إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية منتصف 2014 .