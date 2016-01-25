بغداد.. مقتل 62 داعشيا في عمليات قتالية

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية والفرق المرتبطة بها واصلت فعالياتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 62 داعشيا وتدمير العديد من المعدات والأوكار.

وقال بيان للقيادة، اليوم الاثنين: "شهدت مواقع غربي بغداد ضمن مناطق البوشجل والنعيمية والكرمة وناظم التقسيم، مقتل 42 إرهابيا وجرح 3 آخرين، وتدمير 3 عجلات من بينها جرافة كبيرة وإحراق وكر وسلاح ثقيل ومعالجة 61 عبوة ناسفة".

وإلى ذلك، أشارت القيادة في بيان لاحق لها، الى "استمرار طيران التحالف الدولي في تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية غربي بغداد"، مبيّنة أنه "تمكن من تنفيذ ضربات جوية ضمن قاطع البوشجل غربي بغداد، نتج عنها تدمير 4 أوكار للعدو وقتل من فيها، ومعالجة تجمعات للإرهابيين وقتل 20 وتدمير خندقين".