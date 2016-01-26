العثور على مقبرة جماعية في الرمادي

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 18 شخصا في وسط مدينة الرمادي، لضحايا قتلوا على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة التي استعادتها قوات عراقية نهاية الشهر الماضي.

وقال الرائد طارق عماد عبد الكريم من الشرطة لفرانس برس الثلاثاء "عثرنا أمس على مقبرة جماعية في منطقة الجمعية وسط مدينة الرمادي" الواقعة على بعد مئة كيلومتر غرب بغداد.

وتابع "حتى الآن قمنا بنقل 18 جثة، خمسة منها لعناصر في الشرطة، والبحث جار عن ضحايا آخرين"، مضيفا "نتوقع وجود جثامين 40 ضحية" في المكان.

وسيطر تنظيم داعش في مايو 2015 على مدينة الرمادي ذات الغالبية السنية، إثر هجوم عنيف تخللته تفجيرات انتحارية عدة.

ونفذ سلسلة عمليات اعتقال وقتل في المدينة التي خسرها في 29 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت السلطات العراقية تحرير الرمادي من تنظيم داعش.