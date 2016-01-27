اجتماع ثلاثي يناقش الأمن والاقتصاد والحرب على داعش

أعلن مصدر مخوّل في رئاسة الجمهورية عن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية ورؤساء الأحزاب والكيانات لمناقشة القضايا المستجدة في الشأن العراقي سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأفاد المصدر الذي لم يشأ الكشف عن اسمه لـ"العربية. نت"، أن "الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبي رئيس البرلمان سيعقدون، غداً الخميس، اجتماعاً مع رؤساء وقادة الكتل السياسية".

وأشار إلى أن "أهم الملفّات التي سيتم مناقشتها هي 3 ملفات تتضمن الأمن والإنجازات الأخيرة ضد تنظيم داعش، وكذلك الوضع الاقتصادي للبلاد، فضلا عن القوانين المهمة المتفق عليها لأجل إقرارها".