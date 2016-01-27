الجبوري في أميركا لمناقشة التطرف والقضاء على الإرهاب

وصل رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء عدد من مسؤوليها ومناقشة ملف مكافحة التطرف والقضاء على جذور الإرهاب.

وأعلن مكتب إعلام مجلس النواب في بيان مقتضب، أن "الجبوري تلقّى دعوة من جامعات أميركية ومؤسسات بحثية لوضع التصورات والأفكار حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة".

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الجبوري، أن "رئيس مجلس النواب سيلتقي أيضا خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام، كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية لبحث جملة من القضايا، في مقدمتها مكافحة التطرف والقضاء على جذور الإرهاب".