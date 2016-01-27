الجعفري: "داعش" يدخل للعراق من 100 دولة

كشف وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، عن "أن عصابات داعش الإرهابية تدخل إلى العراق من أكثر من 100 دولة"، فيما وصف رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، العراق بـ"السد المنيع" أمام الأخطار التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك أثناء لقاء الجعفري برئيس وزراء البحرين آل خليفة، على هامش مشاركته في منتدى التعاون العربي-الهندي الذي أقيمت أعماله في المنامة.

وذكر بيان للخارجية العراقية أنه "جرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

ونقل البيان إشادة الجعفري بـ"اجتماع المنتدى العربي-الهندي، وأهمـية القضايا التي تناولها إعلان المنامة، والتي من شأنها تعميق العلاقات بين العرب والهند"، مشيراً إلى أن "العراق يعتمد سياسة فتح العلاقات مع الجميع، خاصة مع الأشقاء، داعياً الجانب البحريني بالقول: ننتظر مقدمكم إلى بغداد".

إلى ذلك، قال الوزير العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية تدخل إلى العراق من أكثر من 100 دولة، لكن العراق يحقق انتصارات كبيرة، واستطاعت القوات العراقـية المسلحة بتشكيلاتها تحرير مناطق عديدة".

من جهته، أكـد رئيس الوزراء البحريني ونائبه أن "للعراق دوراً عربياً مهماً، وأن استقرار العراق استقرارنا، وازدهاره ازدهارنا"، مشددا على أن "العراق هو السد المنيع أمام المخاطر التي تواجه منطقتنا، ولابد أن نـعيد الثقة بين الأطراف في المنطقة كافة".