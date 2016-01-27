العراق.. عشائر نينوى العربية تهدد بالتمرد على الحكومة

حذرت العشائر العربية بمحافظة نينوى، الحكومة العراقية بأنها ستعلن التمرد على قرارات بغداد إن استمرت في ما وصفتها العشائر بـ"المماطلة" في اتخاذ قرار استعادة مدينة الموصل من "داعش".

وقالت قيادات ميدانية عشائرية إنها ستقتحم قرى جنوب شرق الموصل، وتقاتل المتطرفين حتى لو منعتهم الحكومة العراقية من ذلك.

وجاء غضب مقاتلي العشائر بعد نحو عام ونصف من ثباتهم على سواتر التماس مع "داعش" وهم يشاهدون بالعين المجردة قراهم التي يحتلها "داعش" وليس لهم كلمة الفصل في قرار انطلاق ساعة الصفر للمعركة المرتقبة لتحرير الموصل.