العراق.. مقتل مسؤول الانتحاريين في الفلوجة بضربة جوية

أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن استهداف قيادات داعشية توفرت معلومات أمنية عن مكان تواجدها غرب منطقة "مكيشيفة" في محافظة الأنبار، مؤكدة مقتل إرهابيين من جنسيات عربية وآخرين شيشانيين، من بينهم مسؤول الانتحاريين لقاطع الفلوجة.

وقالت الخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه "من خلال معلومات مصادر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجّه طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت تجمعا لعناصر داعش في غرب مكيشيفة"، كاشفة عن "مقتل قيادات من ضمنهم كل من الإرهابي جعفر حسين الخداوي وأبو صباح الخداوي وأبو همام التونسي".

وأشار البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة عنه، إلى أن "مسؤول الانتحاريين لقاطع الفلوجة قُتل أيضا مع قيادي شيشاني وبصحبتهما 8 إرهابيين كانوا متواجدين ضمن التجمع، فضلا عن حرق عجلتين لمفارز الاقتحاميين، و8 عجلات ملغمة كانت مهيأة لشن هجوم على القوات الأمنية".

وفي سياق متصل، ذكرت الخلية حقيقة ما تردّد عن هجوم وعمليات انتحارية استهدفت المجمع السكني في البغدادي التابع لقاعدة عين الأسد الجوية، حيث إن "مجموعة من الدواعش حاولت التسلل إلى منطقة البغدادي، ومن ضمنها انتحاريون تم قتلهم جميعا"، لافتةً إلى "استقرار الموقف لصالح القوات الأمنية".