القضاء يردّ طعن محافظ الموصل بقرار إقالته

ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي تقدم بها محافظ الموصل السابق، اثيل النجيفي، والتي طالب فيها الطعن بقرار إقالته كمحافظ للموصل من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم المحكمة، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان تسلّمت "العربية.نت" نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها، وقررت "رد دعوى أثيل عبد العزيز محمد النجيفي للطعن بدستورية المادة (7 ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته".

وأضاف البيرقدار أن "ذلك من اختصاص مجلس النواب، وليس المحكمة الاتحادية".

يشار إلى أن المحافظ المقال، قد اتهم جميع الذين صوتوا على قرار إقالته بأنهم من "فئة واحدة"، وصرّح عقب قرار الإقالة، بـ"أنّ السبب وراءها هو رفضه إشراك الحشد الشعبي في تحرير الموصل، وزيارته إلى أميركا"، بينما وصف اتحاد القوى، التكتل السياسي الذي ينتمي إليه النجيفي، بأن ما جرى مؤامرات لن يسكت عليها.

وكان مجلس النواب العراقي صوت بـ169 صوتاً على إقالة النجيفي من منصبه.