علاوي يدعو لمؤتمر أمن إقليمي يناقش مشاكل المنطقة

عقد رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني، علي لارجاني، بناء على طلب الأخير.

وذكر علاوي في بيان له، أن "الحديث تركّز حول أن العراق جزء من الأمة العربية، كما هو جزء من الأمة الإسلامية، بما يرتب ذلك علينا من مسؤوليات والتزامات لدفع المخاطر التي تحدق بدول وشعوب العرب والمسلمين، والتي لا يستفيد منها سوى أعدائنا".

وأضاف في البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، الأربعاء، "أكدنا على ضرورة عقد مؤتمر أمن إقليمي لمناقشة التحديات والمشاكل التي تلم بالمنطقة، وتهدئة التوترات، وصولا إلى تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، يقوم على احترام السيادة وتبادل المصالح وتوازنها ونبذ التدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان".

ويذكر أن لارجاني قد ترأس وفد بلاده إلى مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد مؤخرا في بغداد.