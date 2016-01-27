عمليات بغداد: مقتل 60 داعشياً بينهم انتحاريون

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مواصلة قواتها الأمنية والفرق المرتبطة بها وطيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، دكها لمواقع المجاميع الإرهابية في المناطق المحيطة لما اصطلح عليه بـ"حزام بغداد"، مشيرة إلى تمكّنها من قتل 60 إرهابيا وتدمير العديد من الآليات والمواقع.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها "تمكنت من قتل 52 إرهابيا بينهم انتحاريون، وجرح 39 آخرين، ومعالجة 35 عبوة ناسفة، وتدمير عجلتين للعدو، ضمن منطقتي البوشجل والنعيمية غربي بغداد".

وأضاف البيان الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن "قوة من اللواء 60 تمكّنت من قتل 8 إرهابيين وجرح 3 آخرين، وتفكيك 14 عبوة ناسفة في منطقتي العطر وجيب دفار شمالي غرب بغداد، فيما تمكنت قوة من مقر اللواء 23 من ضبط ومعالجة 21 عبوة ناسفة، و3 منازل مفخخة في منطقة بزايز العبد جنوبي بغداد، وكذلك ضبط وتفكيك عبوة ناسفة ومواد متفجرة أخرى من قبل اللواء 55 في منطقة الحركاوي جنوبي بغداد".

إلى ذلك، استطاعت قوة من الفوج الثالث في اللواء السادس شرطة اتحادية من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين داخل مجمع الرجاء ضمن منطقة السيدية، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في عدد من مناطق بغداد خلال الــ24 ساعة الماضية.