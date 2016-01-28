البرلمان الألماني.. إرسال قوات جديدة للعراق ومالي

أجاز النواب الألمان، الخميس، تعزيز المشاركة العسكرية في العراق ومالي، حيث تعتزم برلين إرسال ما يصل إلى 650 جنديا دعما للجيش الفرنسي ولعملية السلام في هذا البلد.

ووافق النواب بغالبية كبيرة (موافقة 502 مقابل اعتراض 66 وإحجام 6 عن التصويت) على إرسال حتى 650 جنديا ألمانيا إلى مالي.

وقرار تعزيز الوجود العسكري الألماني سبق أن اتخذته الحكومة في 6 من يناير إثر اعتداءات باريس. وسيشارك الجنود الألمان في قوة الأمم المتحدة التي تقضي مهمتها بتسهيل تطبيق اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين في شمال البلاد.

كذلك، وافق النواب بغالبية 441 صوتا على تعزيز القوات المنتشرة في شمال العراق بما بين 50 و150 عنصرا، خصوصا إلى جانب المقاتلين الأكراد الذين يتصدون لتنظيم داعش، وذلك في إطار مهمة تدريب وتجهيز.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن ألمانيا التي تشارك منذ بضعة أسابيع في التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في سوريا، تعتزم أيضا إرسال أكثر من 100 جندي لتدريب القوات المسلحة في ليبيا التي تشهد فوضى سياسية وتتعرض لاعتداءات المتطرفين.