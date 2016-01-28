العراق.. تحذير أميركي من انهيار كارثي لسد الموصل

أعلن قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، الخميس، أن الجيش الأميركي لديه خطة طارئة لمواجهة احتمال انهيار سد الموصل في شمال العراق إذا وقعت هذه الكارثة.

وقال اللفتنانت جنرال شون ماكفرلاند، إن السلطات العراقية أدركت "احتمال" انهيار السد الذي تحتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ على سلامة هيكله. وأضاف للصحافيين "احتمال انهيار السد شيء نحاول حسمه الآن. كل ما نعرفه أنه إذا انهار سينهار بسرعة، وهذا أمر سيئ".

وسيطر متشددو داعش على السد لمدة أسبوعين في أواسط عام 2014، ما أثار مخاوف من احتمال تفجيره ليطلق شلالا من المياه على الموصل وبغداد، ويمكن أن يقتل آلاف المدنيين.