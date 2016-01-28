العراق.. مقتل 134 إرهابياً خلال الـ24 ساعة الماضية

أوجزت "خلية الإعلام الحربي" مجمل فعالياتها القتالية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد تنظيم "داعش" في مختلف قواطع العمليات، مؤكدة مقتل 134 إرهابياً، وتدمير العديد من الأسلحة والمعدات والأوكار التي يتخذها عناصر التنظيم مخابئ لهم، عبر 44 طلعة حربية نفّذها الطيران العراقي وطائرات التحالف.

وابتدأت الخلية في بيان لها بقاطع عمليات الأنبار، حيث "عاجلت القطعات الأمنية وطيران التحالف الدولي، عناصر إرهابية حاولت التقرب من قاطع الفرقة العاشرة في المحور الشمالي مستخدمة العجلات المفخخة، فتم تدمير 4 عجلات و4 أخرى من قبل مفرزة صواريخ الكورنيت"، مشيرة إلى "تنفيذ المدفعية ضربات أمام خط صد فرقة الرد السريع أسفرت عن مقتل 24 إرهابياً وجرح 10 آخرين، بينما نفذت كتيبة صواريخ فرقة الرد السريع وقوة من لواء المغاوير الرابعة بالشرطة الاتحادية عملية أمنية أدت إلى مقتل 31 إرهابياً، بينهم قناص وجرح 10 آخرين وتدمير 7 أوكار للعدو وخندق ورشاشة أحادية ونفق، فيما نفّذ طيران التحالف 9 طلعات أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا وتدمير 5 خطوط إمداد وموقعين دفاعيين وموقع قناص ضمن حدود محافظة الأنبار".

أما قـيادة عمليات بغداد، فقد "شرعت قطعات الفرقة الرابع عشر وفرقة 11 ومفارز قناصين ومفارز من كتائب هندسة الفرق ورعيل دبابات القيادة ودبابة أبرامز من الفرقة المدرعة التاسعة وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وكتائب الإسناد المدفعي، بواجب التقدم في منطقة البو شجل الموازية لقناة الثرثار، وتمكنت من قتل 41 إرهابياً وتدمير عدد من العجلات المفخخة ومدفع عيار 23 ملم وهاون 82 ملم".

وبحسب "بيان خلية الإعلام الحربي" قام الطيران الحربي العراقي بتنفيذ 24 طلعة قتالية، مثلما قام طيران التحالف الدولي بـ19 طلعة شملت مناطق، الحبانية – كركوك – الشرقاط – جبة، أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير 3 خطوط إمداد وعجلتين مسلحتين وسلاحين ثقيلين و3 مواقع للعدو واحد منها موقع حفارة ومخبئين للأسلحة وملجأ.

ووفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فإن طائرات قوات التحالف نفّذت ضربة جوية في منطقة جزيرة الخالدية استهدفت تجمعاً للدواعش في منطقة البوشجل، أدت إلى مقتل الإرهابي المدعو عبد الحميد الجميلي الملقب بـ"أبوعبيدة"، أحد قادة التنظيم في هذه المنطقة، و14 عنصراً كانوا معه.