بالعراق.. التحالف يعدل تدريباته لاختراق دفاعات "داعش"

صرح مسؤولون عسكريون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عدل تدريباته للقوات العراقية، لكي تصبح قادرة على اختراق دفاعات تنظيم داعش.

وأظهرت العمليات العسكرية في الرمادي التي استعادها الجيش العراقي الشهر الماضي، إضافة الى مدن وبلدات أخرى، الحاجة الى تدريب الجنود على مختلف القدرات.

وقال الجنرال شون ماكفارلاند قائد العمليات الدولية ضد داعش إن التدريب يعتمد على مراقبة مختلف التهديدات في الرمادي وتكريت وسنجار وبيجي.

وأضاف أن التدريبات لا تهدف إلى التغلب على العبوات الناسفة المعدة يدويا، بل إلى التغلب على العوائق.