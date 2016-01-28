بالفيديو.. مقبرة جماعية في الرمادي لضحايا داعش

قال مسؤولون بالشرطة والإدارة المحلية إن السلطات العراقية اكتشفت مقبرة جماعية في الرمادي تحوي جثث ما لا يقل عن 40 شخصا، منهم نساء وأطفال، قتلوا فيما يبدو على أيدي متشددي تنظيم داعش عندما سيطروا على المدينة في مايو الماضي.

وأظهرت تغطية نشرت على صفحة شرطة محافظة الأنبار على فيسبوك، أمس الأربعاء، جثثا في درجات مختلفة من التحلل أثناء استخراجها من مقبرة في الرمادي عاصمة المحافظة، والتي استعاد الجيش العراقي السيطرة عليها الشهر الماضي.

وظهر في التسجيل المصور اللواء هادي رزيج، قائد شرطة الأنبار وهو يتحدث عن المقبرة، وأكد مستشار للمحافظ أن اللقطات حقيقية. وأكد العميد سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية التقرير.

وقال محافظ الأنبار، صهيب الراوي، في تغريدة صاحبت صورة لأكياس جثث مسجّاة في أحد الشوارع "نعتقد بأنهم آخر من قاتل داعش قبل سقوط المدينة في مايو 2015. التحقيقات مازالت جارية".