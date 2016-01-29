تحرير 95% من الرمادي ولم يتبق إلا السجارية والحصيبة

أكّد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي، تحرير أكثر من 95% من مدينة الرمادي من سيطرة عناصر "داعش" الإرهابية، مبيّنا "أن 6 أفواج طوارئ من الشرطة تمسك الأرض في المناطق المحررة".

وقال الأسدي في حديث صحافي، نشرته وكالات أنباء محلية، إن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والقطعات المتجحفلة معها، تمكنت من تحرير 95% من مدينة الرمادي وأكثر من هذه النسبة"، موضحا أن "قوات الجهاز استطاعت تحرير كافة الأهداف التي أوكلت لها، وما تبقى من مدينة الرمادي منطقتا السجارية وحصيبة المكلفة بتحريرهما قطعات عسكرية أخرى".

وأشار الأسدي إلى أنه "تم تسليم القيادة في المناطق المحررة إلى الشرطة، بقوة تقدر قوامها 6 أفواج"، متوقعا "انتهاء تحرير كامل مدينة الرمادي وصولا إلى الحبانية خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن مناطق السجارية وجويبة وحصيبة، شرق الرمادي، تشهد عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة عليها وطرد تنظيم "داعش" منها، فيما تواصل القوات الأمنية تطهير مناطق الرمادي المحررة من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر التنظيم.