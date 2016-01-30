التحالف الدولي: دربنا عدداً من العشائر العراقية السنية

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ستيف وارن ضد داعش أن معركة استعادة الموصل لن تبدأ قبل عدة أشهر. وتحدث المسؤول العسكري الأميركي بدلاً عن تحرير الموصل عن تدريب 20 ألف مقاتل في العراق لمحاربة داعش، مشيرا إلى أن عمليات التدريب شملت عدداً من أبناء العشائر السنية في العراق.

وقال وارن: "قمنا حتى الآن بتدريب حوالي 20 ألف مقاتل من القوات العراقية لم تشمل قوات الشرطة، ولكننا دربنا عدداً مقدر من أبناء القبائل التابعة للعشائر السنية، وما نقوم به الآن هو بالتحديد إعداد هذه القوة التي ستتحرك مستقبلا لخوض معركة استعادة الموصل من قبضة داعش، ولكننا لم نحدد حتى الآن عدد هذه القوة ونعتقد أنها ستكون بشكل مبدئي نحو 10 لواءات وكما تعلمون أن نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف هو عدد القوة التي يتألف منها اللواء وهذا رهن الحاجة".