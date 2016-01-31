ائتلاف علاوي: سنتصدّى للأصوات المطالبة بتقسيم العراق

أكدت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها أياد علاوي، رفضها بكل السبل لخطط تقسيم العراق تحت أي تسميات لا تحفظ وحدة العراق في دولة اتحادية ديمقراطية ووحدة شعبه وثرواته.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم، الأحد، إن "مشاريع‫ ‏التقسيم لا تضعف أجزاء العراق فحسب، بل إنها تدخلها في نزاعات على الأرض والحدود والثروة والمياه ومشاكل الديموغرافيا، وتحمل الديون الخارجية وغيرها، وتطيل عمر التنازع والصراع"، موضحة أن "واقع التجربة أثبت أن سلامة العراقيين في وحدتهم، وأن الوعود بمستقبل أفضل خارج وحدة العراق ليس سوى منزلقات لمزيد من الاحتراب والخراب والفساد".

واتهم البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، ما أسماها "الأصوات النشاز فهي من تتحدّث عن تقسيم العراق، على إثر الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "العراقيين جميعا بكل أطيافهم أينما كانوا، عبّروا عن تمسكهم بوحدة وطنهم، عبر الشعارات التي رددتها حناجر المتظاهرين في رفض الطائفية السياسية التي مثلت خنجرا في خاصرة العراق، وندعو كافة القوى السياسية لإعلان موقفها من هذا المشروع".