1.56 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في العراق

أعلن تقرير حكومي عراقي، الأحد، أن العراق بحاجة إلى 1.56 مليار دولار هذا العام لتمويل مواجهة الأزمة الإنسانية التي فجرها قتال تنظيم "داعش"، وأسفرت عن نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ 2014.

وذكر التقرير أن بغداد، التي تعاني من نقص السيولة وسط تراجع أسعار النفط، ستتمكن من تمويل أقل من 43% من الاحتياجات الإنسانية من ميزانيتها.

كما أشار إلى أن مشاركة المجتمع الدولي ضرورية لسد هذا العجز.

من جهتها، أطلقت الأمم المتحدة، الأحد، نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد العجز.

وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف في بيان، إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مشيراً إلى أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.

بدورها، خصصت الحكومة العراقية نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء النازحين ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 % من هذه الجهود، وفق التقرير.