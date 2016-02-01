العبادي يبحث مع مبعوث أوباما تسليح وتدريب الجيش

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، مع مبعوث المبعوث الأميركي إلى العراق، محاور عدّة تتعلق أهمها بقضايا التسليح والتدريب والحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه مبعوث الرئيس الأميركي بريت مكورك والوفد المرافق له.

وقال بيان حكومي، تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب على عصابات داعش الإرهابية والانتصارات المتحققة على العدو وتسليح وتدريب القوات العراقية".

ونقل البيان عن مكورك "دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب والتحديات التي يتعرض لها في مختلف القطاعات وسيادة العراق ووحدة أراضيه".