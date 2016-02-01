العراق.. استعدادات للأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن استعداداتها للاحتفال بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في الفترة من يوم الثلاثاء المقبل 2 فبراير حتى الأربعاء 10 من الشهر نفسه.

وقالت الوكالة في بيان لها إن "أسبوع الأمم المتحدة العالمي للوئام بين الأديان، يسعى إلى تعزيز ثقافة السلام والتفاهم الديني والثقافي، وإلى نبذ العنف والتأكيد مجدداً على أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان أبعاداً هامةً لثقافة السلام والتسامح".

وأشار البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، إلى أن "الفعاليات المخطط إقامتها خلال الأسبوع تهدف إلى الإقرار والتأكيد على الحاجة الملحة للحوار بين المعتقدات والديانات المختلفة بهدف تعزيز التفاهم المشترك والانسجام والتعاون بين العراقيين من مختلف الأطياف"، لافتة إلى "استمرار الحوارات والمناقشات والعروض التي تعكس المشاركة الفاعلة لرجال الدين والأكاديميين وممثلين عن الحكومة العراقية والأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب العراقي في عدة مواضيع".

يذكر أن أطرافاً سياسية ودينية سبق لها أن شاركت في مؤتمر عقد لـ"الحوار بين الأديان والمذاهب داخل العراق"، في الأول من فبراير العام الماضي بحضور الرئاسات الثلاث وممثلي الطوائف والأديان في العراق.