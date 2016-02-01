القوات العراقية تفرض حصاراً على الفلوجة لخنق داعش

أدى الحصار المفروض من قبل القوات العراقية على مدينة الفلوجة إلى نقص في إمداد المواد الغذائية، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، بسب سوء التغذية، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتقع الفلوجة، التي سقطت في قبضة تنظيم "داعش" منذ أكثر من سنتين، اليوم تحت حصار خانق من قبل القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي في محاولة منهم لخنق التنظيم وإجبار الآلاف من سكان المدينة على المغادرة أو التصدي للمتطرفين. في الوقت الذي يمنع التنظيم السكان من المغادرة في مسعى لاستخدامهم دروعاً بشرية، طبقاً للصحيفة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأنبار، فالح العيساوي، إن أكثر من 10 آلاف مدني من الفلوجة يواجهون المجاعة بسبب الحصار المفروض على المدينة وأسرهم من قبل "داعش"، لافتاً، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحصار قلل من هجمات التنظيم، لكنه خلف مجاعة كبيرة بين السكان.