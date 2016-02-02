العراق يحيل إنقاذ سد الموصل إلى شركة إيطالية

أحالت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، مشروع صيانة وتأهيل سد الموصل المهدد بالانهيار إلى شركة "تريفي" الإيطالية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مجلس الوزراء "وافق على قيام وزارة الموارد المائية بإحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته الى شركة تريفي الايطالية".

وخوّل المجلس الوزارة "توقيع العقد مع الشركة المذكورة"، من دون الاشارة الى كلفة المشروع.

وبسبب اعمال العنف قرب السد الواقع على بعد نحو اربعين كيلومترا شمال شرقي مدينة الموصل، توقفت اعمال الصيانة فيه بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في المنطقة خلال يونيو 2014 وتمكن خلاله من السيطرة على مساحات واسعة من محافظة نينوى، وصولا الى سد الموصل.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على السد الاستراتيجي بمساندة الطيران الاميركي من التنظيم الجهادي في أغسطس 2014. لكن اعمال الصيانة لم تستأنف فيه على الفور، وبات السد مهددا بالانهيار.

وأعلن فيلق المهندسين الاميركي الموجود في العراق، يوم الخميس، أنه وضع اجهزة مراقبة واستشعار على السد لمعرفة مدى تآكله مع الوقت.

وحذر مسؤولون أميركيون من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها 20 مترا قد تغمر الموصل.

ويعاني سد الموصل الذي شيد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الاميركي الى وصفه بانه "اخطر سد في العالم" في تقرير نشر في 2007. وحتمت هذه المشكلة انشاء آلية لحشو السد بشكل متواصل على مدى 24 ساعة في اليوم بمواد اسمنتية.

وسد الموصل، وعمقه 20 مترا، هو اكبر سدود العراق، ويؤمن الطاقة والمياه لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد.