بقعة زيت تهدد بإغلاق محطة كهربائية عملاقة في البصرة

كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة عن توجيه الأخيرة تهديداً بغلق محطة النجيبية الغازية في محافظة البصرة، التي افتتحت قبل أيام من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، بسبب رمي الملوثات والمخلفات النفطية الناتجة من المحطة في شط العرب وتسببها بتلوث مياهه.

وذكر المصدر أن وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود أوعزت إلى الفرق الرقابية التابعة لمديرية بيئة البصرة بإنذار إدارة محطة النجيبية الغازية، بسبب رميها المخلفات والملوثات النفطية في شط العرب مما سبب تلوثات شملت مشاريع عديدة على ضفاف شط العرب والتهديد بغلقها في حال استمرار المخالفة.

وتابعت أن "مديرية بيئة البصرة بالتعاون مع الجهات المختصة من شركة نفط الجنوب وشركة الموانئ العراقية قامت بحجز الملوثات وحصرها في مبزل مجاور للمحطة بواسطة حواجز مطاطية وتم نقل الملوثات النفطية للتخلص منها، "مشيرة إلى أنها "أوعزت بإكمال سحب البقعة النفطية التي حاصرتها الفرق الفنية لتفادي أضرارها على شط العرب".

وفي السياق ذاته، أشار بيان الوزارة إلى "الإيعاز بمراقبة مآخذ المياه ومشاريع ماء الإسالة الأربعة كرمة 1 وكرمة 2 ومشروع الميناء والرباط المنصوبة على شط العرب وتم أخذ نماذج من المياه لفحصها والتأكد من سلامتها صحيا وبيئيا بعد الزيارات التي قامت فرق مديرية بيئة البصرة وشركة الموانئ العراقية وشركة نفط الجنوب لموقع التلوث من شمال شط العرب وصولا لمناطق الأهوار".