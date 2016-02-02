مقتل 849 عراقيا وإصابة 1450 الشهر الماضي

أفادت الأرقام التي صدرت اليوم عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بمقتلِ ما مجموعه 849 عراقياً وإصابة 1450 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر يناير الماضي.

وأشار تقرير للبعثة إلى أن "عدد القتلى المدنيين بلغ 490 شخصاً، من بينهم 24 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحماية الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء، وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1157 شخصاً من بينهم 47 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء، فضلا عن قتل ما مجموعه 359 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية من ضمنهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، مع استثناء عمليات الأنبار وجرح 293 آخرين".

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن أسفه لتواصل حصيلة الضحايا بتسجيل أرقام عالية، وعلى وجه الخصوص للزيادة الحادة في عدد الجرحى من المدنيين خلال شهر يناير مقارنةً بالشهر الذي سبقه.

وكانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1084 شخصاً 299 قتيلاً 785 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 61 قتيلاً 79 جريحاً، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 55 قتيلاً و24 جريحا، وفي كركوك سقط 12 قتيلاً و3 جرحى وفي صلاح الدين سقط قتيلين و14 جريحاً.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار فقد بلغت الخسائر البشرية في المحافظة 304 مدنيين، حيث قتل 56 شخصاً وأصيب 248 آخرون في شهر يناير 2016، وتشمل حصيلة الخسائر المدة من 1 إلى 30 يناير.