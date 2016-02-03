البرزاني يدعو لاستفتاء على استقلال كردستان العراق

أعلن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في العراق، أن الإقليم يجب أن يجري استفتاء غير ملزم على الاستقلال. وجاءت دعوته رغم أن الإقليم يواجه العديد من الأزمات.

وكان بارزاني قد دعا في السابق لإجراء استفتاء على الاستقلال في كردستان لكنه لم يحدد موعدا لإجرائه.

وكان من شأن الفوضى التي أحدثها استيلاء تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق وسوريا أن أتيحت للأكراد فرصة لتعزيز حلمهم الذي طال وقته بالاستقلال لكن المنطقة تكابد في الوقت الحالي لتجنب الانهيار الاقتصادي‭‭ ‬‬في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بشدة.

وقال بارزاني في تصريح صحافي إن الوقت حان والموقف مناسب الآن للشعب الكردي لاتخاذ قرار من خلال استفتاء على مصيره. وأضاف أن الاستفتاء لا يعني إعلان قيام الدولة لكن ما يعنيه أن نعرف إرادة ورأي الشعب إزاء الاستقلال وعلى القيادة السياسية الكردية أن تنفذ إرادة الشعب في الوقت المناسب والظروف المناسبة.

وفي السنوات الأخيرة سعى أكراد العراق لتعزيز الحكم الذاتي في كردستان من خلال بناء خط أنابيب نفط إلى تركيا وتصدير النفط بشكل مستقل في الوقت الذي ضعفت فيه العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، بسبب تقاسم السلطة وعوائد النفط.

وقاومت القوى الإقليمية على مر التاريخ الطموحات الكردية للاستقلال خاصة الدول المجاورة للعراق التي توجد بها أقليات كردية كبيرة. وتقول الولايات المتحدة أيضا إنها تريد أن يبقى أكراد العراق جزءا منه.

إلى ذلك، قال بارزاني إنه إذا انتظر شعب كردستان أن يأتي أحد آخر ليقدم لهم حق تقرير المصير كمنحة فإن الاستقلال لن يتحقق أبدا. وشدد على أن هذا الحق موجود ولا بد أن يطالب به شعب كردستان وأن يضعه في حيز التنفيذ.

ويرى البعض مثل هذه الدعوات للاستقلال محاولة لتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية وتوحيد الشعب الكردي وراء بارزاني الذي انتهت فترة رئاسته العام الماضي لكنه ما زال في المنصب.