دفعة جديدة من طائرات F16 الأميركية إلى العراق

قالت وزارة الدفاع العراقية إن دفعة جديدة من الطائرات الأميركية قد وصلت إلى العراق يوم أمس الثلاثاء.



وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن "دفعة جديدة من طائرات F16 وصلت إلى إحدى قواعدنا الجوية"، مشيرة إلى أن "قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين كان في استقبالها، فضلا عن كبار ضباط القوة الجوية".



وتعتبر هذه الدفعة تكملة لما سبق في سلسلة الدفعات التي ستصل للعراق استكمالاً للعقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، من إجمالي 36 طائرة تعاقدت عليها الحكومة العراقية منذ عام 2011.