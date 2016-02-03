مقتل ابن شقيق البغدادي مع 8 من معاونيه شرق الرمادي

أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية في الأنبار، علي داود، الأربعاء، عن مقتل ابن شقيق زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مع ثمانية من مرافقيه بضربة جوية عراقية شرق الرمادي.

وقال داود في تصريح نشرته وكالة الأنبار نيوز، المعنية بالشأن الأنباري، إن "الطيران الحربي وجه اليوم ضربة جوية استهدفت ما يسمى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش في منطقة البوبالي بجزيرة الخالدية شرق الرمادي".

وأضاف داود، أن "الضربة أسفرت عن مقتل المدعو أبو أحمد السامرائي، ابن شقيق أبو بكر البغدادي مع ثمانية من مرافقيه، فضلا عن القائد العسكري لمنطقة البو بالي المدعو عادل البيلاوي".