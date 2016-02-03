وزير خارجية العراق: 2016 عام التحرير من داعش

دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري دول المنطقة إلى العمل بمزيد من الحرص على إضعاف منابع التهديدات الإرهابية وعزلها وشلِّ حركتها، مؤكدا في كلمة له ألقاها في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي يعقد في روما، أن "العام الحالي عام حاسم للحكومة العراقية لتحرير جميع المناطق".

وأشار الجعفري إلى أن "المشكلة الحيوية التي تواجه العراق اليوم هي مزيج معقد من تحديات عسكرية وأمنية وإنسانية؛ إذ إن ما يزيد على مليوني عراقي لايزالون نازحين عن مدنهم التي استولى عليها داعش"، كاشفا عن "حصول انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي خضعت لسيطرة التنظيم الإرهابي لاسيما بحق النساء والأطفال والأقليات الدينية، والعرقـية، حتى أصبحت جرائم الاغتصاب والاستعباد وبيع الفتيات الإيزديات كسبايا، وتجنيد الأطفال، والقتل المُروِّع بالحرق، والذبح من الجرائم المميزة للعصابات الإجرامية".

وشدد وزير الخارجية في الكلمة التي تابعتها "العربية.نت" على أن "العراق يعد عام 2016 عاماً حاسماً للحكومة العراقـية لتحرير جميع المناطق التي استولى عليها كيان داعش الإرهابي، بمسانـدة التحالف الدولي"، لافتا الى أن "بلاده بحاجة إلى إعادة إعمار المناطق التي حُرِّرت، والتي سيتم تحريرها خلال هذه السنة، والتي تضرَّرت بسبب الإرهاب".

وفيما اقترح على التحالف الدولي إنشاء مركز تدريب للقوات العراقية ومركز لتبادل المعلومات ومحكمة دولية لملاحقة "الإرهابيين"، مبينا أن العراق سيكون شريكاً مهماً مع التحالف الدولي في محاربة "الإرهاب" حتى بعد إخراج "داعش" من أراضيه.