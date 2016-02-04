الجبوري: هناك خلل طائفي في تركيبة الجيش العراقي

خلال مقابلة خاصة تبث لاحقا مع قناة العربية اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن هناك خللا في تركيبة الجيش العراقي حيث يشكل السنة ما نسبته 15% فقط.

كما رأى أن إشراك أبناء العشائر السنية في المعارك ضد داعش ليس بالقدر الكافي والعادل ويجب الاعتماد عليهم في مرحلة ما بعد مسك الأرض.

وكان الجبوري أدان في تصريحات سابقة له بعض الانتهاكات التي اقترفتها الميليشيات، ودعا إلى إنهاء الأذرع المسلحة للأحزاب السياسية. وحذر من أن هناك شعوراً خطيراً وحقيقياً يهدد وجود الدولة، مشدداً على ضرورة "التبرؤ من الميليشيات المتفلتة بإجراءات عملية وليس بالكلام فقط".

