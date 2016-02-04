القضاء العراقي يرشح الرئيس الطالباني لجائزة نوبل للسلام

رشح القاضي مدحت المحمود، رئيس السلطة القضائية الاتحادية، رئيس جمهورية العراق السابق جلال طالباني لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيرا إلى أنه عمل بإخلاص وأسهم في درء العديد من الفتن العنصرية والطائفية.

وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي إن "رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود وجه كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يرشح فيه جلال طالباني رئيس الجمهورية السابق لنيل جائزة نوبل للسلام".

وأضاف بيرقدار أن "القاضي المحمود شدّد على أن طالباني كان صمام الأمان وعمل منذ اليوم الأول للتغيير في 2003 بجهد وعراقية خالصة، وكان عاملاً فاعلاً في درء أكثر من فتنة عنصرية وطائفية، إضافة إلى تاريخه السياسي والنضالي المشرق".

وأوضح بيرقدار أن "الترشيح حصل من خلال دراسة واقع العراق وما مرت به من ظروف ولما قدمه طالباني من خدمات جليلة لهذا البلد الطيب وجهوده في إحلال السلم والوئام بين أطياف الشعب العراقي".

يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين رشّحت بشكل رسمي الشابة العراقية الإيزيدية، نادية مراد، لنيل جائزة نوبل للسلام على إثر ما قدمته في أروقة مجلس الأمن خلال جلسة عقدت حول الاتجار بالبشر في الصراعات.