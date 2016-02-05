السيستاني: سأتوقف عن التطرق للسياسة في خطب الجمعة

قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، إنه لن يتطرق لأمور السياسة بعد اليوم في خطبته المعتادة في صلاة الجمعة التي كانت على مدى سنوات مصدر إرشاد لأتباعه.

ولم يحدد أحمد الصافي، مساعد السيستاني الذي يلقي الخطب نيابة عنه، سببا للكف عن الحديث في السياسة خلال الخطب التي تركزت في الآونة الأخيرة على معارك الحكومة ضد متطرفي تنظيم داعش ومساعي مكافحة الفساد.

وقال الصافي في خطبة الجمعة التي بثها التلفزيون من مدينة كربلاء الجنوبية التي تضم مزارات شيعية مقدسة "تقرر ألا يكون ذلك أسبوعيا في الوقت الحاضر، بل حسب ما يستجد من أمور وتقتضيه المناسبات".

وتناولت خطب السيستاني عدة قضايا مثل الأمن والانتخابات والاقتصاد.