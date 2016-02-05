العبادي يبحث إعادة النازحين للمناطق "المحررة"

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع محافظ الأنبار، صهيب الراوي، ملفات عدة تخص المحافظة، منها "إكمال تحرير" ما تبقى من أراضي المحافظة التي ما زالت بيد عناصر تنظيم "داعش"، وكذلك إعادة النازحين للمناطق المحررة بعد الشروع بتأهيلها.

وذكر بيان حكومي مقتضب أن "العبادي استقبل في مكتبه محافظ الأنبار صهيب الراوي"، مضيفاً أنه جرى خلال الاجتماع بحث إكمال تحرير المحافظة من داعش.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا أيضاً إعادة النازحين للمناطق المحررة وتأهيلها واستقرارها ومسك الأرض فيها، وعدداً من المواضيع الأخرى التي تتعلق بالخدمات في الأنبار".

وسبق لمجلس محافظة الأنبار أن أعلن أن إعادة إعمار مدن المحافظة بعد تحريرها مسؤولية تضامنية تتحملها الحكومة الاتحادية مع حكومة الأنبار المحلية ومجلس محافظتها.