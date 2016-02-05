17 قتيلاً في حريق بفندق وسط اربيل

قتل نحو 17 شخصاً، اليوم الجمعة، وأصيب عشرات آخرون بجروح في حريق بفندق في وسط اربيل في إقليم كردستان العراق، حسب ما أعلنه حاكم اربيل لتلفزيون محلي.

وقال نوزاد هادي حاكم الإقليم لقناة "تلفزيون رووداو" إن 14 من القتلى ليسوا من أبناء الإقليم شبه المستقل، لكنه لم يحدد أي جنسيات.

من جهته أشار مسؤول في وزارة الصحة إلى أن معظمهم من الفلبين.

ولم يتضح سبب الحريق، لكن هادي قال إنه يشتبه في أن يكون الحريق ناجما عن ماس كهربائي.

ويعمل العديد من العمال الأجانب في كردستان منذ ازدهرت المنطقة اقتصاديا بسبب النفط في عام 2003.