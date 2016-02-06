أمنستي: العراق فشل في حماية السنة من الميليشيات الشيعية

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين من السنة من موجة الهجمات الانتقامية من جانب الميليشيات الشيعية، واصفة ما جرى بأنه مثال آخر على الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وكشف تقرير للمنظمة أن العشرات من الرجال السنة في المقدادية والمناطق المحيطة بها لا يزالون في عداد المفقودين ويخشى مقتلُهم، مؤكدة أن بعض عمليات الخطف والقتل وقعت على مرأى ومسمع من السلطات المحلية.

كما دعت المنظمة الحكومة العراقية لمنع المزيد من الهجمات على العراقيين السنة وضمان تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب هذه إلى العدالة.