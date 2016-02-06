العبيدي يناقش الاستعدادات لانطلاق عملية تحرير نينوى

وصل وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، إلى قضاء مخمور الذي يبعد عن الموصل حوالي 50 كلم لمناقشة معركة تحرير الموصل القادمة، ومدى استعداد القطعات الأمنية لها.

وذكر بيان لمكتب الوزارة الإعلامي أن "وزير الدفاع خالد العبيدي يرافقه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وكبار القادة في الوزارة وصلوا، صباح اليوم السبت، إلى مقر قيادة عمليات نينوى"، لافتاً إلى أن "مجيء الوزير وكبار قادة الجيش هو للإشراف على سير الاستعدادات العسكرية واللوجستية لعمليات تحرير نينوى من دنس عصابات داعش الإجرامية".

وأضاف البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن "العبيدي وفور وصوله مع رئيس أركان الجيش ومعاون رئاسة أركان الجيش للعمليات توجّه لمركز العمليات المشترك لمناقشة الاستعدادات العسكرية الجارية للقطعات المكلفة بعملية تحرير نينوى والتنسيق المشترك بينها لانطلاق عمليات التحرير".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم الاتفاق على الحفاظ على البنية التحتية للمدينة وتجنب تعرض المدنيين للخطر، فضلاً عن مناقشة إيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين قبل وخلال بدء العمليات البرية وتحقيق الأهداف العسكرية بأقل الضحايا بين قواتنا المسلحة البطلة".

يذكر أن تنظيم "داعش" قد استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (405 كلم شمال العاصمة بغداد)، في يونيو 2014، قبل أن يمد نشاطه الإرهابي لمناطق أخرى عديدة من العراق، ويرتكب فيها "انتهاكات" كثيرة عدتها جهات محلية وعالمية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.