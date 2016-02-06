العراق.. اجتماع لقادة السنة بحضور الجبوري والنجيفي

احتضن المجمع الفقهي لمسجد الإمام أبو حنيفة النعمان في حي الأعظمية، اجتماع القيادات السنية العراقية.

وشمل الاجتماع رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، برفقة كل من نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ورئيس كتلة اتحاد القوى النيابية أحمد المساري، وعدداً من الوزراء والنواب السنة.

وأشارت الأنباء الأولية إلى أن الاجتماع هدف لبحث تأسيس حزب سياسي سني يجمع الأحزاب والشخصيات السنية البارزة، وينافس حزب الدعوة الشيعي، الحزب الحاكم في البلاد.

لكن مكتب الجبوري نفى هذه الأنباء، وأكد أن الهدف وراء الاجتماع هو بحث المشاكل والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما لفت الجبوري إلى أنه لا يمكن أن يلقى العراق دعماً سياسياً إلا بمصالحة حقيقية بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مبيناً أن مرحلة ما بعد طرد "داعش" ستتطلب ترتيب الأولويات من أجل التوصل إلى تعاون جميع القوى السياسية لإنقاذ العراق من المحنة التي يعيش فيها.