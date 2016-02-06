تدشين خط طيران "البصرة-القاهرة" بعد توقفه أكثر من عقدين

كشف مدير مطار البصرة الدولي، سمير عيلان، عن افتتاح خط البصرة-القاهرة من خلال شركة الخطوط الجوية المصرية "النيل" للطيران.

وأضاف عيلان أن أول طائرة وصلت ليل أمس الجمعة في تمام الساعة 11.15 مساء، لتعود إلى القاهرة في تمام الساعة 12.30 مساء. وسافر على متنها أكثر من 130 مسافرا.

وبإعادة تشغيل هذا الخط تصبح شركة "النيل" المصرية واحدة من 10 شركات طيران عربية وأجنبية للنقل الخاص والشحن الجوي تستخدم مطار البصرة، بالإضافة للخطوط العراقية.

يذكر أن الحركة الملاحية بين مصر والعراق توقفت جراء حرب الخليج الثانية، وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الطيران على العراق، وعاد الربط الجوي بعد سقوط النظام السابق بين المدينتين دون غيرهما من المدن المهمة في البلدين.