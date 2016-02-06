صحيفة: إصابة 3 جنود بريطانيين في عملية سرية بالعراق

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم السبت أن ثلاثة من أفراد القوات البريطانية الخاصة أصيبوا في اشتباكات مع مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" في العراق.

ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن مصادرها. أما وزارة الدفاع البريطانية فرفضت التعليق على عمليات القوات الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصابين من وحدتي "اس. ايه. اس" و"اس. بي. اس" وأنهم كانوا يشاركون في دورية لقوات خاصة حليفة مؤلفة من 25 فردا في شمال العراق عندما تعرضوا لإطلاق نار من 30 مسلحا من "داعش" كانوا في سيارات "همفي" مصفحة مسروقة من الجيش العراقي.

وذكر التقرير أن مقاتلي "داعش" الذين أطلقوا النار قُتلوا جميعا عندما ردت القوات الخاصة بإطلاق نيران الأسلحة وطلبت شن ضربة جوية. وأضاف أن الجنود البريطانيين الثلاثة أصيبوا بشظايا وتلقوا علاجا على الفور قبل نقلهم جوا في طائرة هليكوبتر.

وتشارك بريطانيا في ضربات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة "داعش" في العراق وسوريا، وتقول إن قواتها الموجودة في العراق تقوم بتدريب قوات الأمن العراقية.