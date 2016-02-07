العبادي يدعو إلى ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن العمل الرقابي للبرلمان وللجنة الأمن والدفاع أمر مهم وأساسي، مع التوافق بالعمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية.



وذكر بيان حكومي، الأحد، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث أهمية إدامة زخم الانتصارات للقوات المسلحة ودعمها وتوفير كل ما من شأنه تحرير الأراضي من العصابات الإرهابية وتحرير الموصل".



وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا كذلك التعاون والتنسيق مع اللجنة وتشريع القوانين المهمة للقوات الامنية والعسكرية وعقود التسليح والتجهيز وتفعيل الجانب الرقابي وعدد من المواضيع الاخرى".



وشدّد العبادي، بحسب البيان على "أهميّة ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي"، مبينا ان "الحكومة تولي الاهتمام لقواتها من جيش وشرطة وحشد، فضلا عن ان المؤسسة الامنية والعسكرية اعادت ثقتها بنفسها وتمكنت من تحقيق الانتصارات ومن الضروري دعمها ".

