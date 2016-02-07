رغم رفض العبادي.. المضي قدماً في بناء سور بغداد

أعلن متحدث عسكري عراقي، الأحد، المضي قدما في مشروع التحصينات الأمنية حول العاصمة، وتتضمن بناء سور وخندق ونصب كاميرات مراقبة.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، إن "قيادة عمليات بغداد ماضية في تنفيذ التحصينات الأمنية في بعض المناطق وإغلاق الطرق غير المعبدة".

وأوضح أن ذلك "لا يقتصر على مناطق شمال وغرب العاصمة، إنما المناطق التي تحتاج إلى تحصينات أمنية، وعدم إعطاء فرصة للمجرمين".

وكان معن أكد على تشييد سور من الكونكريت بارتفاع ثلاثة أمتار، فضلا عن خندق حول بغداد لحمايتها من تسلل "الإرهابيين" ومنع دخول السيارات المفخخة.

ويتضمن المشروع كذلك مراقبة بواسطة الكاميرات.

ودافع رئيس الورزاء حيدي العبادي عن المشروع قائلا إنه للحماية من "العمليات الإجرامية وليس لعزل العاصمة".

وقال العبادي في بيان أمس، إن "بغداد عاصمة جميع العراقيين، وتبقى لهم جميعا، ولا يمكن لسور أو جدار أن يعزلها أو يمنع باقي المواطنين من دخولها".