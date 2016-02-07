مقتل شخصين وإصابة ثالث برصاص مجهولين شمال البصرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في هجوم مسلح نفذه مجهولون على محل لبيع الأعلاف حيث يعمل الضحايا في منطقة كرمة علي التابعة إلى ناحية الهارثة شمال المحافظة.

وكشف مصدر أمني أن الضحيتين فارقا الحياة إثر تعرضهما لطلقات نارية من مسدس في منطقة الصدر والبطن، فيما تعرض الناجي الوحيد من الحادث إلى طلقة في ساقه أطلقها مسلحون يستقلون سيارة صالون لاذوا بعدها بالفرار إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى الفيحاء لتلقي العلاج.

يذكر أن مناطق شمال البصرة تشهد نزاعات عشائرية مسلحة متكررة تندلع بعد كل عملية قتل على خلفية عمليات ثأر مماثلة.