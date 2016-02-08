العبادي: أزمتنا المالية فرصة لهيكلة الاقتصاد بشكل أفضل

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن ظروف العراق الاقتصادية الصعبة هي فرصة للحكومة من أجل أن تعيد هيكلة اقتصادها بطريقة أكثر فاعلية، والبحث عن موارد أخرى غير النفط.

وأضاف العبادي، خلال لقائه أمس الأحد، سفراء الدول الصناعية الكبرى "G7" مع ممثل الأمم المتحدة يان كوبيتش، "بدأنا بالمستلزمات الأساسية للإصلاح من أجل بناء دولة مؤسسات ليس هدفها عبور الأزمة فقط، وإنما بناء اقتصاد سليم معافى تسير عليه الدولة العراقية".

ونقل بيان حكومي تابعته "العربية.نت" اليوم، "إعراب سفراء الدول عن دعم بلادهم الكامل للعراق في الأزمة المالية نتيجة انهيار أسعار النفط وإيجاد السبل والبدائل والحلول لتجاوزها وتوفير رصانة للاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أنهم "جددوا موقفهم الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، معربين عن مباركتهم للانتصارات المتحققة على العصابات الإرهابية".