توقف الملاحة في ميناء أم قصر بالبصرة.. وتجار يحتجون

أفاد مصدر في الشركة العامة للموانئ العراقية بقيام العشرات من تجار ومستوردي البضائع والعاملين في ميناء أم قصر جنوب غرب البصرة بالتظاهر أمام بوابة الميناء احتجاجاً على قرار تطبيق التعرفة الجمركية في المنافذ الجنوبية وعدم تطبيقه في منافذ إقليم كردستان، كما عمدوا إلى إغلاق أبواب الميناء بوجه الداخلين والخارجين إليه.

وقال عدد من التجار إن تطبيق قانون التعرفة الجمركية أدى إلى توقف الحركة التجارية، فضلاً عن قيام الشركات الاستثمارية العاملة في الموانئ العراقية باستحصال أجور يومية عن كل حاوية متوقفة ولم تخرج من الميناء تبلغ 30 دولارا عن كل حاوية، ما خلف آثاراً سلبية على محافظة البصرة وأدى إلى تكدس البضائع وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأشار المتظاهرون إلى أنه في حال إصرار الحكومة الاتحادية على تطبيق قانون التعرفة الجمركية فإن التجار سينظمون اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابة الميناء وإغلاقه بوجه الجميع.