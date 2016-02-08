هولندا: نفذنا 1300 غارة ضد "داعش" في العراق

أعلنت الحكومة الهولندية أن مقاتلاتها نفذت حتى الأحد، نحو ألف و300 غارة جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، مشيرة إلى احتمال مقتل مدنيين في اثنتين منها.

جاء ذلك في بيان أطلعت فيه الحكومة الهولندية البرلمان على عملياتها ضد تنظيم "داعش"، في إطار مشاركتها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح البيان أن وزارة الدفاع الهولندية فتحت تحقيقاً حول احتمال مقتل مدنيين في اثنتين من الغارات المنفذة، وأبلغت النيابة العامة بذلك.

ولفت البيان إلى إمكانية دفع تعويضات إلى مدنيين في حال تضرروا، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، منوها بأن الغارات تنفذ بعد إجراء الاستطلاعات اللازمة على الأهداف المحددة.

جدير بالذكر أن مقاتلات هولندية من طراز "إف 16" تنفذ في إطار قوات التحالف الدولي غارات ضد أهداف "داعش" في العراق فقط، كما تنشر هولندا وحدة عسكرية في الأردن تتكون من 200 عسكري، في إطار محاربة التنظيم، إلى جانب تدريب عسكريين هولنديين لقوات البيشمركة في إقليم شمال العراق.